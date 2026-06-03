L’ex pm Venditti non fu corrotto dai Sempio l’esclusiva del Tg1 | Ma si aggravano le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri

È stata depositata presso la procura di Brescia un'informativa congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza. Secondo quanto riportato, l’ex pubblico ministero Venditti non sarebbe stato corrotto dai Sempio. Nel frattempo, si aggravano le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti nelle indagini. La documentazione riguarda un’indagine in corso e non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti dell’informativa.

È stata depositata presso la procura di Brescia l’informativa congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza relativa alle indagine svolte nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge anche l’ex pubblico ministero Mario Venditti, riguardante l’archiviazione della posizione di Andrea Sempio nel 2017 per il delitto di Garlasco. La notizia è stata diffusa dal Tg1 attraverso i propri canali social. Secondo quanto riportato dal telegiornale della Rai, dalle verifiche effettuate non sarebbero emersi « elementi idonei » a sostenere l’ipotesi di corruzione contestata all’ex procuratore. Al contrario, sarebbero stati raccolti ulteriori elementi che aggraverebbero la posizione di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all’epoca nella vicenda. 🔗 Leggi su Open.online

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