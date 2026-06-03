Fabio Maria Damato, ex manager di Chiara Ferragni, ha commentato i cambiamenti avvenuti dopo Sanremo, affermando che la situazione è mutata significativamente. Ha inoltre dichiarato di non aver mai intenzione di realizzare un video di scuse, rifiutando questa possibilità. Damato ha condiviso alcuni dettagli sui momenti difficili vissuti durante il suo rapporto professionale con l’influencer, senza fornire ulteriori specifiche.

Fabio Maria Damato, ex manager di Chiara Ferragni, rompe il silenzio e ripercorre alcuni dei momenti più delicati vissuti al fianco dell’influencer. Ospite di Burnout, il podcast di Selvaggia Lucarelli, riguardo al Pandoro-gate afferma che, fino all’inchiesta della giornalista, nessuno sospettasse che la comunicazione portata avanti sino a quel momento non fosse corretta: “Un’idea che fino a quel momento nessuno aveva mai messo sul tavolo: non solo chi lavorava internamente o i consulenti esterni, ma anche le altre aziende. Parliamo di aziende di grande levatura o storicità, penso a Balocco, così come gli enti benefici. Sia sulle uova o sul Pandoro, il packaging e i comunicati stampa erano stati approvati anche dagli enti benefici. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - L’ex manager di Chiara Ferragni: “Tutto è cambiato dopo Sanremo. Il video di scuse? Non lo avrei fatto”

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Fabio Damato: la favola Ferragni ha chiesto il conto - PARTE 2: dopo il Pandoro Gate

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Invece io ieri sera mi sono abbonata a Vale Tutto di @stanzaselvaggia e ho visto la chiacchierata di 3 ore e mezzo che ha fatto con l'ex manager di Chiara Ferragni Interessante... #AscoltiTv x.com

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