L’ex manager di Chiara Ferragni ha spiegato le ragioni del suo abbandono, riferendo che la decisione è arrivata dopo il Festival di Sanremo. Ha detto di aver lasciato l’incarico per divergenze con la gestione e per motivi personali, senza entrare nei dettagli. Ha anche confermato che il rapporto professionale si è interrotto in modo consensuale e che non ci sono state cause legali o controversie.

Dietro ogni impero che crolla c’è sempre un momento in cui i pilastri iniziano a cedere, spesso in silenzio, lontano dai riflettori. Nel caso di Chiara Ferragni, tra le inchieste giudiziarie del Pandoro-gate e il progressivo sgretolarsi della sua immagine pubblica, c’è stata anche la fine di un rapporto professionale e umano che per anni aveva rappresentato il cuore pulsante della sua macchina mediatica. A parlarne per la prima volta, senza filtri, è Fabio Maria Damato, lo storico manager dell’influencer, che ha scelto il podcast Burnout di Selvaggia Lucarelli – proprio la giornalista che sollevò il caso commerciale – per raccontare la sua versione dei fatti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - L’ex manager di Chiara Ferragni rivela la verità definitiva sul post-Sanremo (e i motivi del suo addio)

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Pandorogate e Chiara Ferragni: parla il socio - FarWest 05/12/2025

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