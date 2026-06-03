Fabio Maria Damato rompe il silenzio su Chiara Ferragni | Il video di scuse? Non c' entro niente E la letterina a Sanremo non mi piaceva Ho dato le dimissioni in auto

Da vanityfair.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ex collaboratore di Chiara Ferragni ha dichiarato di non essere coinvolto nel video di scuse pubblicato di recente e ha affermato di non aver apprezzato la lettera inviata a Sanremo. Durante l’intervista nel podcast Burnout, ha spiegato di aver rassegnato le dimissioni mentre si trovava in auto. Le sue parole sono state pubblicate senza ulteriori commenti o analisi.

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Nel 2023 arrivò la multa dell'Antitrust, seguita dal famoso video in cui Ferragni, indosso una tuta grigia, chiedeva scusa a tutti parlando di un «errore di comunicazione». Ora Damato nella chiacchierata con Lucarelli ha detto di non essere stato coinvolto nella realizzazione di quel video e di non sapere chi possa averlo suggerito: «Ho ricevuto quel video qualche secondo prima della pubblicazione, in una chat con gli avvocati, e non so se ho fatto in tempo a vederlo tutto, ma poi è andato online». Fabio Maria Damato e Chiara Ferragni hanno lavorato insieme per anni. Tanto che lei stessa in The Ferragnez lo aveva definito «il mio braccio destro, sinistro, tutto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Fabio Maria Damato rompe il silenzio su Chiara Ferragni: «Il video di scuse? Non c'entro niente. E la letterina a Sanremo non mi piaceva. Ho dato le dimissioni in auto»
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