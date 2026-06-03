L’ex collaboratore di Chiara Ferragni ha dichiarato di non essere coinvolto nel video di scuse pubblicato di recente e ha affermato di non aver apprezzato la lettera inviata a Sanremo. Durante l’intervista nel podcast Burnout, ha spiegato di aver rassegnato le dimissioni mentre si trovava in auto. Le sue parole sono state pubblicate senza ulteriori commenti o analisi.

Nel 2023 arrivò la multa dell'Antitrust, seguita dal famoso video in cui Ferragni, indosso una tuta grigia, chiedeva scusa a tutti parlando di un «errore di comunicazione». Ora Damato nella chiacchierata con Lucarelli ha detto di non essere stato coinvolto nella realizzazione di quel video e di non sapere chi possa averlo suggerito: «Ho ricevuto quel video qualche secondo prima della pubblicazione, in una chat con gli avvocati, e non so se ho fatto in tempo a vederlo tutto, ma poi è andato online». Fabio Maria Damato e Chiara Ferragni hanno lavorato insieme per anni. Tanto che lei stessa in The Ferragnez lo aveva definito «il mio braccio destro, sinistro, tutto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Chiara Ferragni.

© Vanityfair.it - Fabio Maria Damato rompe il silenzio su Chiara Ferragni: «Il video di scuse? Non c'entro niente. E la letterina a Sanremo non mi piaceva. Ho dato le dimissioni in auto»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fabio Maria DAmato rompe il silenzio la verità su Chiara Ferragni e il Pandoro Gate

Notizie e thread social correlati

Fabio Maria Damato rompe il silenzio su Chiara Ferragni e il loro rapporto lavorativoL'ex manager di Chiara Ferragni ha dichiarato di aver avuto difficoltà a ricevere pagamenti per il lavoro svolto.

Fabio Maria Damato a Lucarelli: “Dimissioni a Chiara Ferragni in auto, poi ci siamo persi. Mai cacciato Fedez a Sanremo”Fabio Maria Damato, ospite nel podcast di Selvaggia Lucarelli, ha rivelato di aver assistito a Chiara Ferragni mentre si dimetteva in auto, poi si...

Temi più discussi: Fabio Maria Damato a Lucarelli: Dimissioni a Chiara Ferragni in auto, poi ci siamo persi. Mai cacciato Fedez a Sanremo; Fabio Maria Damato rompe il silenzio: Chiara Ferragni? Dopo Sanremo non ci siamo parlati per settimane, era in blackout. Ecco come è...; Fabio Maria Damato, parla l'ex manager di Ferragni: La nostra rottura? A Sanremo. Lei non mi ha dato la possibilità di chiarire. Ecco com'è finita; Mi hanno offerto soldi, li ho rifiutati: l'ex manager di Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo anni (e lo fa con Selvaggia Lucarelli).

Fabio Maria D’Amato rompe il silenzio su #ChiaraFerragni: Dopo Sanremo è andata in blackout x.com

Il racconto di Fabio Maria Damato sulla rottura professionale con Chiara FerragniFabio Maria Damato rivela i motivi che lo hanno spinto a lasciare le società di Chiara Ferragni e descrive il momento in cui ha comunicato la scelta, oltre a ricostruire il dibattito sulla lettera let ... notizie.it

Fabio Maria Damato rompe il silenzio: Chiara Ferragni? Dopo Sanremo non ci siamo parlati per settimane, era in blackout. Ecco come è finita tra noiFabio Maria Damato rompe il silenzio a distanza di anni dallo scoppio del Pandoro Gate. E sceglie di farlo proprio davanti a chi quel vaso ... msn.com