Fedez rivela a Chiara Ferragni di aspettare un figlio da Giulia Honegger la stilista incinta di una femminuccia - RUMOR

Fedez ha confidato a Chiara Ferragni di aspettare un figlio da Giulia Honegger, stilista che è incinta di una bambina. La notizia circola come un rumor e ancora non ci sono conferme ufficiali. Si parla di una possibile terza paternità per il rapper, che sarebbe sulla strada per diventare papà ancora una volta. La notizia ha suscitato interesse tra i media e i fan.

Giulia Honegger incinta? Fedez potrebbe presto diventare papà per la terza volta Giulia Honegger incinta di Fedez? Diventano sempre più insistenti le voci sulla presunta gravidanza della giovane stilista milanese e si arricchiscono anche di dettagli: la coppia avrebbe comunicato la lieta noti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Fedez rivela a Chiara Ferragni di aspettare un figlio da Giulia Honegger, la stilista incinta di una femminuccia" - RUMOR Articoli correlati Leggi anche: “Fedez ha detto a Chiara Ferragni di aspettare un figlio da Giulia Honegger”: la notizia non si ferma Fedez, figlio in arrivo con Giulia Honegger: la reazione di Chiara Ferragni e l’intervista a Giorgia MeloniGiulia Honegger è davvero incinta di Fedez? Lo scoop che infiamma il gossip Altro che semplice indiscrezione: qui si parla di uno scoop che rimescola... Tutto quello che riguarda Chiara Ferragni di Temi più discussi: Fedez ha detto a Chiara Ferragni di aspettare un figlio da Giulia Honegger: la notizia non si ferma; Nuovo amore per Chiara Ferragni, il bacio con il manager colombiano. Chi è Jose Hernandez; Giulia Honegger incinta? L’indiscrezione sulla nuova compagna di Fedez; Chi è Francesco, il nuovo vincitore de La Ruota della Fortuna: quanto ha vinto il dottorando di Pesaro. Fedez ha detto a Chiara Ferragni di aspettare un figlio da Giulia Honegger: la notizia non si fermaLa notizia della gravidanza di Giulia Honegger non si arresta. A rilanciare adesso è il settimanale Chi che rivela anche la comunicazione da parte di Fedez alla sua ex moglie Chiara Ferragni. Federic ... fanpage.it Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio, ufficiale: svelata la reazione di Chiara FerragniFedez e Giulia Honegger diventeranno genitori: Chi Magazine, con un servizio esclusivo, ha reso noto di aver appreso che il rapper e la giovane stilista aspettano un figlio o una figlia e che la gravi ... gossipetv.com "Fedez ha detto a Chiara di aspettare un figlio" La notizia della gravidanza di Giulia Honegger non si arresta. A rilanciare adesso è il settimanale Chi che rivela anche la comunicazione da parte di Fedez alla sua ex moglie Chiara Ferragni. - facebook.com facebook