Il cantiere per la demolizione dell’ex caserma dei carabinieri di viale Belloni è bloccato dalla burocrazia. L’abbattimento della vecchia struttura era programmato per gennaio scorso, ma l’avvio dei lavori è fermo per il mancato spostamento di una cabina della fibra ottica e di un cavo dell’energia elettrica. Il progetto del costruttore prevede la nascita di una palazzina di 14 appartamenti ultra green sulle ceneri dello stabile, ma a oggi l’iter si è fermato. Dal punto di vista tecnico e amministrativo è tutto pronto: i permessi sono stati rilasciati, il progetto è definito e i locali dell’ex caserma sono stati svuotati. Le ruspe non possono però entrare in azione perché la pratica per lo spostamento dei sottoservizi dall’altra parte della strada non si sblocca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ex caserma resta al proprio posto. La burocrazia tiene fermo il cantiere

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