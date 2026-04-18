Il sito satirico dedicato ai servizi della pubblica amministrazione è noto per la sua incredibile inefficienza. Chi ci si collega spesso si trova di fronte a procedure complicate, moduli incomprensibili e tempi di attesa interminabili. Entrando con l’intento di completare una richiesta semplice, molti utenti finiscono per uscire frustrati o con l’impressione di aver sprecato tempo senza ottenere nulla. La burocrazia digitale si conferma una sfida reale per chi deve interagire con essa.

Se hai mai provato a usare un sito della pubblica amministrazione, potresti riconoscerti subito: entri per fare una semplice richiesta ed esci confuso, bloccato o costretto a ricominciare tutto. Da questa esperienza nasce PUCS, un portale satirico che trasforma la burocrazia digitale in un vero e proprio “ gioco impossibile ”. Non è un sito ufficiale, ma una parodia costruita per far riflettere attraverso l’ironia e consultarlo significa affrontare errori, attese e passaggi assurdi. proprio come accade nella realtà. E il risultato è tanto divertente e inquietante allo stesso tempo. Addentrandoci nello specifico della questione, PUCS, acronimo di Portale Unico delle Complicazioni Semplici, è un progetto online nato per mettere in scena, in forma ironica, le difficoltà che molti incontrano quando utilizzano servizi digitali pubblici.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - PUCS, il sito satirico dove entri per un servizio ed esci con un trauma (proprio come la burocrazia italiana)

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