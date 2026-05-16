Giro d’Italia Narváez vince a Fermo e fa il bis | l’ecuadoriano della UAE domina la Chieti-Fermo Eulálio resta in rosa
Nell'ottava tappa del Giro d’Italia 2026, un ciclista ecuadoriano della squadra UAE ha vinto in solitaria la prova di 157 km tra Chieti e Fermo. Con questa vittoria, ha ottenuto il secondo successo consecutivo in questa edizione della corsa. Sul podio sono arrivati anche un ciclista norvegese e un altro atleta, entrambi staccati di pochi secondi. La maglia rosa, indossata dall’atleta di riferimento, è rimasta invariata dopo questa frazione.
Jhonatan Narváez vince in solitaria la Chieti-Fermo di 157 km, ottava tappa del Giro d’Italia 2026. Secondo Leknessund, terzo Tjøtta. Afonso Eulálio conserva la maglia rosa. Scaramucce finali tra Hindley e Vingegaard. Jhonatan Narváez non si ferma. L’ecuadoriano della UAE Team Emirates-XRG conquista in solitaria anche l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, la Chieti-Fermo di 157 chilometri, bissando il successo già ottenuto a Cosenza. Ennesimo capolavoro della squadra emiratina, che continua a fare la voce grossa nella corsa rosa. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
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