L’ex collaboratore dell’influencer ha rivelato i dettagli dietro lo scandalo dei pandori logati, scoppiato a dicembre 2023. La vicenda aveva coinvolto la sua attività benefica, ma nel gennaio successivo l’influencer è stata assolutamente assolta. La testimonianza dell’ex assistente fornisce nuovi elementi sui retroscena di una polemica che aveva messo a dura prova l’immagine pubblica e gli affari della figura nota.

A l pandoro-gate, lo scandalo legato alla beneficenza dei pandori logati Chiara Ferragni esploso nel dicembre 2023, non pensava davvero più nessuno, specie dopo l’ assoluzione piena dell’influencer, arrivata lo scorso gennaio. È stato Fabio Damato, ex manager della 39enne, a tornare sull’argomento, ospite di Burnout Podcast, condotto da Selvaggia Lucarelli, che sollevò i primi dubbi sulla questione in un articolo. Chiara Ferragni a processo per il “Pandoro-gate”: truffa aggravata. Lei: «Accusa ingiusta» X Leggi anche › Chiara Ferragni, assoluzione piena: il Pandoro Gate finisce qui (per ora) Fabio Damato, parla l’ex manager di Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - L'ex braccio destro dell'influencer ha raccontato per la prima volta i retroscena della vicenda che ha messo a dura prova Chiara Ferragni e i suoi affari

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Fabio Damato: la favola Ferragni ha chiesto il conto - PARTE 1: prima del Pandoro Gate

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