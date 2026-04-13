Il giudice di Milano ha prosciolto Chiara Ferragni, affermando che non esiste una fiducia incondizionata da parte dei follower. La decisione si basa su un fascicolo di sessanta pagine, considerato molto complesso da interpretare. La sentenza, resa pubblica di recente, non ha riconosciuto la diminuzione della difesa dei follower nei confronti della influencer. La vicenda riguarda aspetti legali ancora in fase di approfondimento.

Con sessanta pagine la cui interpretazione risulta molto complessa, il giudice di Milano Ilio Mannucci Pacini ha motivato il perché lo scorso gennaio Chiara Ferragni più altri due imputati sono stati prosciolti dall’accusa di truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali “Pandoro Balocco Pink Christmas” (Natale 2022) e “Uova di Pasqua – sosteniamo i Bambini delle Fate” (Pasqua 2021 e 2022). Alla base della decisione c’è il fatto che secondo il giudice viene a cadere l’aggravante della minorata difesa e questo, nonostante, scrive il Tribunale di Milano, “dalla esposizione degli atti di indagine, appare insussistente quel quadro di...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non c’è fiducia incondizionata”, così il giudice che ha prosciolto Chiara Ferragni non ha riconosciuto la minorata difesa dei follower

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