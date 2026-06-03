L' evento del Comune Buongiorno Pescara rinviato alla fine dell' estate
L’evento “Buongiorno Pescara”, previsto per il 7 giugno, è stato rinviato alla fine dell’estate. La decisione è stata comunicata dal Comune senza specificare le motivazioni del cambio di data. La manifestazione, promossa dall’amministrazione comunale, non si terrà nella data originaria e sarà riprogrammata in un momento successivo. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui dettagli del nuovo calendario.
L'evento “Buongiorno Pescara" promosso dal Comune e in programma il 7 giugno prossimo sarà rinviato alla fine dell'estate. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Alfredo Cremonese:“L’organizzazione di “Buongiorno Pescara”, l’iniziativa in programma domenica 7 giugno, ci ha comunicato il rinvio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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