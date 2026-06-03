L' evento del Comune Buongiorno Pescara rinviato alla fine dell' estate

Notizia in breve

L’evento “Buongiorno Pescara”, previsto per il 7 giugno, è stato rinviato alla fine dell’estate. La decisione è stata comunicata dal Comune senza specificare le motivazioni del cambio di data. La manifestazione, promossa dall’amministrazione comunale, non si terrà nella data originaria e sarà riprogrammata in un momento successivo. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui dettagli del nuovo calendario.