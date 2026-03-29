Evento sul fine vita | Regione e Comune tolgano il patrocinio

Una discussione sulla partecipazione pubblica a un evento dedicato al fine vita ha portato a una richiesta di ritiro del patrocinio da parte di un movimento politico locale. +Europa Marche ha sollecitato la cancellazione del supporto finanziario e istituzionale, criticando l’assenza di contraddittorio e ritenendo l’iniziativa parziale. La discussione si svolge nel contesto di una polemica più ampia tra le forze politiche della regione e del comune.

Scoppia la polemica politica su un evento istituzionale dedicato al tema del fine vita. +Europa Marche interviene chiedendo il ritiro immediato del sostegno pubblico all’iniziativa ospitata nella sala del consiglio comunale e giudicata, dal movimento politico "parziale e priva di contraddittorio". L’oggetto del contendere è la "giornata di studio" che, secondo il partito, escluderebbe il tema centrale del suicidio assistito. "Ribadiamo con fermezza un principio fondamentale: il diritto all’autodeterminazione terapeutica, riconosciuto dalla Costituzione" rimarcano da +Europa che cita come esempio recente la vicenda di Libera, la 55enne toscana affetta da sclerosi multipla il cui caso ha riacceso il dibattito nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Evento sul fine vita: "Regione e Comune tolgano il patrocinio" Articoli correlati Al Circolo SMS di Rifredi l'evento “Fine vita, 10 anni di diritti”, incontro decennale per la legge sul fine vitaSabato 14 Marzo 2026, ore 15:00 - Sala Chalet SMS di Rifredi, Via Vittorio Emanuele II, 303, Firenze: il comitato cittadino di Possibile Firenze... Fine vita, Pro Vita & Famiglia: “Regione Piemonte diventa radicale e finanzia la morte ai cittadini”(Adnkronos) – "La scelta della Regione Piemonte, amministrata dal centrodestra, di trasformarsi in un avamposto radicale finanziando i farmaci per... Tutto quello che riguarda Evento sul fine vita Regione e Comune... Temi più discussi: Evento sul fine vita: Regione e Comune tolgano il patrocinio; La sindaca Salis in pressing sulla Regione Liguria per la legge sul fine vita bloccata da due anni; Convegno sul ’fine vita’. La Cna consulta gli esperti; Fine vita: la battaglia approda in Comune, presentata una mozione per l'approvazione della legge. Convegno sul 'fine vita'. La Cna consulta gli espertiLa sezione pensionati con l’Asl a Marina per dialogare sul delicato tema ... msn.com La sindaca Salis in pressing sulla Regione Liguria per la legge sul fine vita bloccata da due anniIl consiglio comunale le ha appena dato mandato di chiedere, anche attraverso Anci, l’approvazione della norma promossa dall’Associazione Luca Coscioni e ... genova.repubblica.it Un drone ucraino provoca una vittima nella regione russa di Belgorod #GuerraUcraina #Belgorod #Russia #Ucraina #Drone #BreakingNews #Conflitto #News #SicurezzaInternazionale #Attualità x.com Un drone ucraino provoca una vittima nella regione russa di BelgorodAl G7 duro scontro tra Kallas e Rubio: "Fate poco contro Mosca". "Se pensate di fare di meglio, fate voi". Ma Zelensky denuncia: "Gli usa ci garantiscono sicurezza solo se lasciamo il Donba - facebook.com facebook