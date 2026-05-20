Sola M5s sull' evento Morning Club in centro | 12mila euro dal Comune mentre Pescara Vecchia viene dimenticata
Una consigliera del Movimento 5 Stelle ha commentato l’evento Morning Club svoltosi nel centro della città, criticando l’utilizzo di 12mila euro da parte del Comune per finanziare l’iniziativa. Secondo quanto dichiarato, l’investimento si concentra esclusivamente sul centro storico, lasciando in secondo piano altre zone come Pescara Vecchia. La consigliera ha affermato che, pur riconoscendo il valore dell’evento, si sarebbe potuto dedicare maggiore attenzione e risorse anche ad altre aree della città.
L’iniziativa è lodevole, ma aver puntato solo sul centro cittadino investendo 12mila euro per un evento, dimostrerebbe che quando si parla di attività commerciali in città, si usano “due pesi e due misure”. A sostenerlo è il consigliere comunale Paolo Sola (M5s) commentando l’evento “Cram-Pescara. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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