Sola M5s sull' evento Morning Club in centro | 12mila euro dal Comune mentre Pescara Vecchia viene dimenticata

Una consigliera del Movimento 5 Stelle ha commentato l’evento Morning Club svoltosi nel centro della città, criticando l’utilizzo di 12mila euro da parte del Comune per finanziare l’iniziativa. Secondo quanto dichiarato, l’investimento si concentra esclusivamente sul centro storico, lasciando in secondo piano altre zone come Pescara Vecchia. La consigliera ha affermato che, pur riconoscendo il valore dell’evento, si sarebbe potuto dedicare maggiore attenzione e risorse anche ad altre aree della città.

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