L’Europa compra l’energia di Putin e gli assicura anche le petroliere
L’Europa acquista energia da Putin e garantisce anche il supporto alle petroliere coinvolte nel trasporto di greggio. Fonti indicano che, attraverso intermediari e doppie polizze, la flotta ombra continua a coprire i viaggi nonostante l’embargo. Le navi vengono utilizzate per spostare petrolio, mantenendo attivi i flussi commerciali con la Russia. Le operazioni sono nascoste dietro complessi meccanismi di copertura e assicurazioni multiple.
Ipocrisia: «Simulazione di buoni sentimenti, di buone qualità e disposizioni». Così la Treccani ci aiuta a descrivere il comportamento dell’Europa, che con il volto buono inneggia agli eroi ucraini e con la mano santa attinge al portafogli per sostenere la loro resistenza all’invasore russo, ma intanto foraggia la guerra di Vladimir Putin. Nonostante i venti pacchetti di (inutili) sanzioni già approvati e il ventunesimo in arrivo, forse entro la fine del mese. L’ultimo capolavoro di ambiguità riguarda le petroliere fantasma. Il giorno dopo la spacconata di Emmanuel Macron, che fa incetta di gas liquefatto di Mosca mentre pubblica su X il... 🔗 Leggi su Laverita.info
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Russia: Putin LEuropa paga le sue scelte energetiche | Accuse a Kiev per sabotaggi ai gasdotti
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