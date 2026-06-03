L’Europa compra l’energia di Putin e gli assicura anche le petroliere

Da laverita.info 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Europa acquista energia da Putin e garantisce anche il supporto alle petroliere coinvolte nel trasporto di greggio. Fonti indicano che, attraverso intermediari e doppie polizze, la flotta ombra continua a coprire i viaggi nonostante l’embargo. Le navi vengono utilizzate per spostare petrolio, mantenendo attivi i flussi commerciali con la Russia. Le operazioni sono nascoste dietro complessi meccanismi di copertura e assicurazioni multiple.

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Russia: Putin LEuropa paga le sue scelte energetiche | Accuse a Kiev per sabotaggi ai gasdotti

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