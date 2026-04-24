Meloni contro la presenza di Putin al G20 poi invoca meno tensioni nella Nato Ma assicura | Rapporti con gli Usa sempre solidi

Giorgia Meloni ha espresso disappunto riguardo alla possibile presenza di Putin al prossimo G20, pur mantenendo un tono disteso sui rapporti con gli Stati Uniti. Ha affermato che i legami con gli alleati americani rimangono forti e ha chiesto di ridurre le tensioni all’interno della NATO. La premier ha comunque sottolineato la necessità di mantenere un atteggiamento equilibrato e di lavorare per una stabilità internazionale.

“Con gli Usa i rapporti sono sempre solidi “. Giorgia Meloni ostenta tranquillità quando le è stato, di nuovo, chiesto della relazione con gli Stati Uniti, dopo i duri attacchi di Donald Trump che non ha gradito l’allineamento dell’Italia all’Europa sulla decisione di non offrire supporto militare nello Stretto di Hormuz. Quando si tratta di scegliere tra Usa e Ue, la presidente del Consiglio cerca di mantenere sempre un equilibrio che non scontenti entrambe le parti e anche dal Consiglio europeo informale di Nicosia ribadisce, dopo le indiscrezioni circolate relative a un ulteriore disimpegno americano dall’ Alleanza Atlantica, che bisogna lavorare per “rafforzare la colonna europea della Nato, che chiaramente deve essere complementare a quella americana”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni contro la presenza di Putin al G20, poi invoca meno tensioni nella Nato. Ma assicura: “Rapporti con gli Usa sempre solidi” Notizie correlate Meloni “Con gli Usa rapporti sempre solidi”ROMA (ITALPRESS) – “Per quello che riguarda i nostri rapporti con gli Stati Uniti, sono sempre dei rapporti solidi. Leggi anche: Meloni, 'non ho sentito Trump, con Usa rapporti sempre solidi' Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Russia alla Biennale di Venezia, dai Verdi europei critiche a Meloni; Mara Carfagna: Presenza Meloni a Parigi per tutelare l'Italia; Biennale di Venezia, la commissaria del padiglione di Mosca si scusa con Meloni per le offese della tv russa: Parole inaccettabili, provo vergogna; Meloni va da Macron per riaprire Hormuz: il ruolo dei cacciamine europei. Meloni: mandato Unifil scade 2026, presenza internazionale necessariaNicosia, 24 apr. (askanews) - Il mandato di Unifil scade alla fine di quest'anno, ma io penso che una presenza internazionale al confine tra Libano e Israele rimanga necessaria e fondamentale: lo ha ... libero.it Bersani contro Meloni, Italia ultima in Europa e lei non guarda in faccia i problemi, solo propagandaL'ex segretario Pd Pier Luigi Bersani si scaglia in diretta televisiva contro Giorgia Meloni e la sua politica della propaganda ... virgilio.it Crans-Montana, Meloni: «Ignobile la richiesta della Svizzera di far pagare all'Italia il rimborso delle spese mediche, la respingeremo» - facebook.com facebook Governo, la premier Meloni: “I rapporti fra Italia e Stati Uniti sono buoni. Putin al G20 No, grazie” x.com