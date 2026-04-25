All'apertura del G20, i leader europei si trovano a confrontarsi con tensioni interne sul costo dell’energia, mentre al contempo devono affrontare la presenza di Donald Trump che si rivolge con durezza all’Europa. La Spagna ha annunciato la sua uscita dall’alleanza militare della Nato, suscitando discussioni tra gli Stati membri. La riunione si svolge in un clima di divisione, con i paesi europei che cercano di mantenere una posizione compatta di fronte alle sfide internazionali.

Divisi sul caro energia, ma uniti come un sol uomo nell'arginare Donald Trump e i suoi attacchi scomposti all'Europa. È questa la fotografia che restituisce il summit di Nicosia, una due giorni con i leader europei riuniti sull'isola di Afrodite per fronteggiare l'emergenza energetica innescata dalla guerra in Iran. Passi avanti? Non pervenuti. Mentre suona forte e chiaro lo stop di Ursula von der Leyen alla sospensione del Patto di stabilità per far fronte alla fiammata dei prezzi di gas e carburanti, come chiesto a gran voce dall'Italia. La clausola che congela il Patto «può essere attivata solo in caso di grave deterioramento dell'economia nell'area euro o nell'Unione europea.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caro energia e Patto di stabilità, l'Europa si divide. Ma gela Trump su Putin al G20 e Spagna fuori dalla Nato

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