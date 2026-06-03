L’Europa avverte l’Italia | pensioni e debito prosciugano le risorse pubbliche Meno fondi per istruzione e sanità urge revisione della spesa
La Commissione Europea ha pubblicato un rapporto che segnala come pensioni e debito stiano assorbendo molte risorse pubbliche in Italia. Il documento evidenzia una riduzione dei fondi destinati a istruzione e sanità, suggerendo la necessità di rivedere le spese pubbliche. La relazione si concentra sulla sostenibilità finanziaria del paese, sottolineando l’esigenza di interventi per contenere la crescita della spesa e migliorare la gestione delle risorse.
Il documento della Commissione Europea, pubblicato oggi 3 giugno, lancia un avvertimento all’Italia riguardo la tenuta delle finanze pubbliche. Questa dinamica finanziaria riduce in modo drastico lo spazio di manovra per finanziare altre urgenze nazionali. Ad aggravare la situazione, poi, c’è l’inevitabile invecchiamento della popolazione, unito a un tasso di natalità molto basso e alla continua fuga di giovani qualificati verso l’estero. Le uscite per le pensioni sono destinate a crescere ancora. Il documento di Bruxelles precisa: “Nonostante la riforma delle pensioni del 2011, si prevede che la spesa pensionistica continuerà ad aumentare a medio termine a causa delle tendenze demografiche . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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