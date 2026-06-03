L’Europa avverte l’Italia | pensioni e debito prosciugano le risorse pubbliche Meno fondi per istruzione e sanità urge revisione della spesa

Notizia in breve

La Commissione Europea ha pubblicato un rapporto che segnala come pensioni e debito stiano assorbendo molte risorse pubbliche in Italia. Il documento evidenzia una riduzione dei fondi destinati a istruzione e sanità, suggerendo la necessità di rivedere le spese pubbliche. La relazione si concentra sulla sostenibilità finanziaria del paese, sottolineando l’esigenza di interventi per contenere la crescita della spesa e migliorare la gestione delle risorse.