Guerra e debito lo choc del bilancio Usa voluto da Trump Più soldi tanti solo per le armi Tagli a sanità istruzione ricerca e welfare

Il bilancio federale degli Stati Uniti per il 2027 presenta un incremento significativo delle spese militari, con la maggior parte dei fondi destinati all’acquisto di armi e difesa. Contestualmente, sono stati effettuati tagli sostanziali ai settori della sanità, dell’istruzione, della ricerca e del welfare. La decisione, presa durante la precedente amministrazione, ha suscitato discussioni sul peso delle priorità di spesa pubblica in un paese alle prese con tensioni internazionali e problemi sociali.

Roma, 8 aprile 2026 – C'è un solo modo per leggere il bilancio federale americano per il 2027: come una scelta di civiltà prima ancora che di politica economica. Washington ha deciso che il futuro si difende con le armi, non con la ricerca, la formazione o la coesione sociale. Il resto sono dettagli, dettagli che valgono decine di miliardi di dollari e che ricadranno su mercati, imprese e cittadini ben oltre i confini americani. Presentato il 3 aprile 2026, con oltre due mesi di ritardo rispetto ai tempi ordinari, il budget proposto dall'Amministrazione Trump per l'anno fiscale 2027 (che inizia il 1° ottobre 2026) è il documento fiscale più radicale degli ultimi ottant'anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Qui siamo oltre la guerra ibrida e alle infiltrazioni. Siamo a un salto di qualità del sistema delle relazioni internazionali. Si parla di una cooperazione stretta in settori strategici: petrolio, gas e combustibile nucleare, fino a giungere all’istruzione e allo sport, con l - facebook.com facebook

A #Gaza, i bambini giocano alla “guerra”. Si nascondono, si cercano, e quando qualcuno viene trovato, gli altri fingono di sparargli. Poi urlano: “morto, morto”. Alcuni organizzano funerali con le bambole. Un bambino che gioca alla guerra è una sconfitta per l'u x.com