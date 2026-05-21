L’Italia destina all’istruzione l’8% della spesa pubblica totale Nel 2024 quasi 89 miliardi

Nel 2024, la spesa pubblica italiana per l’istruzione si attesta a circa 89 miliardi di euro, secondo i dati pubblicati dall’Istat nel rapporto annuale 2026. Questa cifra rappresenta l’8% della spesa pubblica complessiva. Pur mostrando un aumento rispetto agli anni precedenti, l’ammontare resta inferiore rispetto ai parametri stabiliti dall’Unione Europea. Il bilancio dedicato all’istruzione viene rivalutato ogni anno, e i numeri indicano una crescita costante nel tempo.

Un bilancio in crescita, ma ancora sotto i parametri europei. L’Istat ha certificato nel rapporto annuale 2026 i numeri della spesa pubblica per l’istruzione nel 2024: 88,95 miliardi di euro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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