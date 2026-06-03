L’EuroJackpot premia l’Italia vinto oltre 1,3 milioni di euro

Un giocatore italiano ha vinto oltre 1,3 milioni di euro nell’estrazione EuroJackpot di martedì 2 giugno. La combinazione vincente con un numero 5+1 ha portato il premio in Italia, che si aggiudica così una delle vincite più consistenti di questa estrazione europea. L’EuroJackpot è un gioco a totalizzatore con un montepremi condiviso tra diversi paesi europei. La vincita è stata registrata nel primo premio di questa estrazione.

L’estrazione n. 45 di martedì 2 giugno di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, ha baciato l’Italia grazie a 1 vincita con 1 punto 5+1 da 1.349.165,80 euro. La giocata vincente - di 2 euro - è stata realizzata a Trezzano sul Naviglio (Milano) presso il punto di vendita Sisal Dp Cafè situato in Via Circonvallazione, 13. La combinazione vincente è stata: 2 – 36 – 38 – 40 – 46 + Euronumeri 7 – 8. Il Jackpot in palio nella prossima estrazione di venerdì 5 giugno sarà di 27 milioni di euro. Eurojackpot - la cui prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in un confronto internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Eurojackpot - Estrazione e risultati 17/03/2026

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