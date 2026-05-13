Eurojackpot schedina fortunata in Toscana | vincita da oltre 102mila euro

Nella serata di martedì 12 maggio, un giocatore toscano ha centrato un’importante vincita nell’estrazione di Eurojackpot, portando a casa più di 102mila euro con una schedina che ha totalizzato un “5+0”. L’episodio si è verificato nella regione, contribuendo a consolidare il record di uno dei premi più elevati assegnati in Italia in questa occasione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Firenze, 13 maggio 2026 – La dea bendata torna a premiare la Toscana. Nell’ultima estrazione di Eurojackpot di martedì 12 maggio, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da oltre 102mila euro grazie a un “5+0”, regalando così all’Italia uno dei premi più importanti del concorso. Festa a Sesto Fiorentino. La giocata vincente è stata realizzata a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, presso il punto vendita Sisal Bar Dei Pini (Via di Calenzano, 24), dove è stato centrato il “5+0” da 102.264,60 euro. La combinazione vincente estratta è stata: 7 – 15 – 19 – 28 – 35 con Euronumeri 3 – 11. Il prossimo jackpot in palio sarà di 102 milioni di euro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eurojackpot, schedina fortunata in Toscana: vincita da oltre 102mila euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Novara, vincita fortunata in centro: colpo da 12mila euro al 10eLotto Temi più discussi: Estrazione Eurojackpot di oggi martedì 5 maggio 2026; Colpaccio all'Eurojackpot, vincita da 102.464 euro; EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI | Estrazione di oggi, martedì 5 maggio 2026. Eurojackpot, schedina fortunata in Toscana: vincita da oltre 102mila euroLa fortuna fa tappa in provincia di Firenze grazie all’estrazione di martedì 12 maggio. Il prossimo jackpot sale a 102 milioni di euro ... lanazione.it EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 21 Gennaio 2025Estrazione Eurojackpot dei numeri vincenti di oggi martedì 21 gennaio 2025: montepremi e jackpot, premi in palio, come si gioca e regole I numeri vincenti della combinazione fortunata di oggi di ... ilsussidiario.net