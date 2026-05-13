Eurojackpot schedina fortunata in Toscana | vincita da oltre 102mila euro
Nella serata di martedì 12 maggio, un giocatore toscano ha centrato un’importante vincita nell’estrazione di Eurojackpot, portando a casa più di 102mila euro con una schedina che ha totalizzato un “5+0”. L’episodio si è verificato nella regione, contribuendo a consolidare il record di uno dei premi più elevati assegnati in Italia in questa occasione.
Firenze, 13 maggio 2026 – La dea bendata torna a premiare la Toscana. Nell’ultima estrazione di Eurojackpot di martedì 12 maggio, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da oltre 102mila euro grazie a un “5+0”, regalando così all’Italia uno dei premi più importanti del concorso. Festa a Sesto Fiorentino. La giocata vincente è stata realizzata a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, presso il punto vendita Sisal Bar Dei Pini (Via di Calenzano, 24), dove è stato centrato il “5+0” da 102.264,60 euro. La combinazione vincente estratta è stata: 7 – 15 – 19 – 28 – 35 con Euronumeri 3 – 11. Il prossimo jackpot in palio sarà di 102 milioni di euro.🔗 Leggi su Lanazione.it
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