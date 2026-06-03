leucemia mieloide cronica asciminib conferma efficacia e sicurezza a 3 anni

Notizia in breve

Novartis ha comunicato che i risultati a tre anni dello studio di fase 3 Asc4first sulla leucemia mieloide cronica sono positivi. I dati, presentati al Congresso annuale 2026 dell'American Society of Clinical Oncology, mostrano che il farmaco asciminib mantiene efficacia e sicurezza nel tempo. Lo studio ha coinvolto pazienti affetti da questa forma di leucemia, valutando gli effetti del trattamento nel lungo periodo.