Leucemia mieloide cronica asciminib conferma efficacia e sicurezza a 3 anni
Novartis ha comunicato che i risultati a tre anni dello studio di fase 3 Asc4first sulla leucemia mieloide cronica sono positivi. I dati, presentati al Congresso annuale 2026 dell'American Society of Clinical Oncology, mostrano che il farmaco asciminib mantiene efficacia e sicurezza nel tempo. Lo studio ha coinvolto pazienti affetti da questa forma di leucemia, valutando gli effetti del trattamento nel lungo periodo.
Roma, 3 giu. (Adnkronos Salute) - Novartis ha annunciato oggi i dati positivi a 3 anni dello studio registrativo di fase 3 Asc4first, presentati al Congresso annuale 2026 dell'American Society of Clinical Oncology (Asco), nella leucemia mieloide cronica. Questi risultati forniscono evidenze a lungo termine che mostrano come asciminib garantisca risposte molecolari progressivamente superiori alla settimana 144 rispetto agli inibitori della tirosin-chinasi (Tki) già consolidati, rafforzando la fiducia nella durata della risposta al trattamento. Asc4first ha confrontato il tasso di Mmr del trattamento oggetto dello studio con i Tki standard di... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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