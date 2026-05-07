leucemia linfatica cronica disponibile in italia nuovo farmaco

L'Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato il rimborso di un nuovo farmaco destinato a pazienti adulti con leucemia linfatica cronica recidivante o refrattaria. La decisione riguarda il farmaco pirtobrutinib, che ora potrà essere utilizzato nel trattamento di questa specifica condizione. La disponibilità di questa terapia rappresenta una novità nel panorama sanitario italiano per la gestione della malattia.

Roma, 7 mag. (Adnkronos salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di pirtobrutinib per il trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia linfatica cronica (Llc) recidivante o refrattaria. La decisione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 26 marzo 2026, rende il farmaco disponibile per i pazienti che sono stati precedentemente trattati con un inibitore covalente della tirosina chinasi di Bruton (Btk). Lo annuncia Lilly, in una nota, evidenziando che la Llc è un tumore ematologico caratterizzato da un accumulo di linfociti B nel sangue venoso periferico e negli organi linfoidi. Nelle fasi iniziali,...🔗 Leggi su Iltempo.it

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