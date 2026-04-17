Biogem una nuova scoperta apre le porte a terapie più efficaci contro la leucemia mieloide acuta

Un gruppo di ricercatori internazionali ha scoperto un nuovo meccanismo biologico coinvolto nella leucemia mieloide acuta, una forma di tumore del sangue considerata aggressiva. La scoperta potrebbe portare allo sviluppo di trattamenti più efficaci per questa malattia. La ricerca è stata condotta presso l'istituto Biogem, che ha annunciato la recente scoperta. La scoperta apre nuove possibilità nel campo delle terapie contro questa patologia.

Un team internazionale di ricercatori ha identificato un nuovo meccanismo biologico che potrebbe contribuire allo sviluppo di terapie più efficaci contro la leucemia mieloide acuta (LMA), una forma aggressiva di tumore del sangue.Gli autori dello studioTra i protagonisti dello studio figurano la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Biogem, scoperta nuova molecola per superare la resistenza alle terapie contro la leucemia linfatica cronicaLo studio ha dimostrato che UVI5008 è in grado di eliminare selettivamente le cellule leucemiche, mostrando un’efficacia superiore rispetto a farmaci... Leucemia mieloide acuta pediatrica: tre bambini in remissione grazie alle Car-T CD7 al Bambino GesùObiettivo del progetto: accelerare lo sviluppo di terapie innovative per la leucemia mieloide acuta recidivante e refrattaria nei bambini, studiando... Contenuti di approfondimento Si parla di: BIOGEM: Scoperta, apre nuove prospettive contro la leucemia mieloide acuta. Tumori del sangue, scoperta la molecola che vince la resistenza ai farmaci. «Spegne il segnale di vita del tumore»La lotta contro la leucemia linfatica cronica segna un punto a favore della ricerca italiana grazie a una scoperta di portata internazionale firmata dal centro Biogem di Ariano Irpino. Lo studio, ... ilmessaggero.it Xenotrapianti, nuova linea di ricerca di Biogem e Mario NegriIn collaborazione con l'Istituto Mario Negri di Milano, Biogem di Ariano Irpino presenta una nuova linea di ricerca sugli xenotrapianti. Venerdì prossimo, presso lla sede del centro presieduto da ... ansa.it