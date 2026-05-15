Charlene di Monaco prende il posto di Carolina | l’incontro storico con Letizia di Spagna

Da dilei.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo primo giugno, Charlene di Monaco accompagnerà il marito in visita ufficiale in Spagna, segnando la sua prima partecipazione a Madrid in questa veste. La visita prevede un incontro con la Regina Letizia, evento che rappresenta un momento importante per i rapporti tra le due famiglie reali. La presenza di Charlene in questo contesto è confermata e si svolgerà nel quadro di un tour ufficiale. La visita si svolgerà nel rispetto delle procedure istituzionali previste per tali occasioni.

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È ufficiale: Charlene di Monaco accompagnerà suo marito Alberto il prossimo primo giugno in Spagna. È la prima volta per lei a Madrid in veste ufficiale e questo le darà l’occasione di incontrare la Regina Letizia. Charlene di Monaco sostituisce definitivamente Carolina. Charlene e Alberto di Monaco si recheranno in Spagna per celebrare i 150 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Questa visita rappresenta un traguardo importante nell’agenda della Principessa, poiché, fino ad ora, il Principe Alberto aveva compiuto tutti i viaggi ufficiali in Spagna da solo. La presenza di Charlene in Spagna segna anche un’importante affermazione del suo potere e del suo ruolo, perché completa una trilogia di viaggi storici compiuti dalle donne della Casa Grimaldi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Il piano segreto di Charlene per prendere il posto di Carolina di Monaco

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