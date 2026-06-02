Il 1° giugno 2026 si è tenuto a Madrid un evento che resterà impresso nella memoria degli appassionati di monarchie. In quell’occasione, per il 150° anniversario delle relazioni diplomatiche tra il Principato di Monaco e la Spagna, si sono incontrate per la prima volta la Principessa Charlene e la Regina Letizia. L’evento ha attirato l’attenzione anche sui look sfoggiati dalle due figure di rilievo della monarchia europea.

Il primo giugno 2026 resterà certo una data indelebile per ogni appassionato di royal: il 150esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra il Principato di Monaco e la Spagna è stata l’occasione che ha riunito per la prima volta a Madrid la Principessa Charlene e la Regina Letizia. Un attesissimo incontro che ha superato la semplice formalità istituzionale, diventando unione di stili e complicità nel suggestivo scenario del Giardino Botanico Reale. Charlene di Monaco, l’ospite perfetta (al posto di Carolina). La presenza di Charlene di Monaco a Madrid rappresenta un importante passaggio di testimone. Storicamente era, infatti, Carolina... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’incontro tra Charlene di Monaco e Letizia di Spagna è già storia, anche per i look

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