L’esploratore Alex Bellini al Ravenna Festival con la prima assoluta di Esploratori o geografi?

Da ravennatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al Ravenna Festival si tiene la prima assoluta di “Esploratori o geografi?”, spettacolo con l’esploratore e divulgatore ambientale. La performance combina storytelling, musica elettronica e grafica in tempo reale. La produzione presenta due punti di vista sulla comprensione del mondo, integrando elementi visivi e sonori. La rappresentazione coinvolge il pubblico in un percorso tra esplorazione e geografia, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sull’organizzazione.

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Arriva a Ravenna la prima assoluta dello spettacolo che vede sul palco Alex Bellini, esploratore e divulgatore ambientale, dal titolo “Esploratori o Geografi? Due visioni per comprendere il mondo”, una performance che contamina storytelling, musica elettronica e grafica in tempo reale con il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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