L’esploratore Alex Bellini al Ravenna Festival con la prima assoluta di Esploratori o geografi?

Notizia in breve

Al Ravenna Festival si tiene la prima assoluta di “Esploratori o geografi?”, spettacolo con l’esploratore e divulgatore ambientale. La performance combina storytelling, musica elettronica e grafica in tempo reale. La produzione presenta due punti di vista sulla comprensione del mondo, integrando elementi visivi e sonori. La rappresentazione coinvolge il pubblico in un percorso tra esplorazione e geografia, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sull’organizzazione.