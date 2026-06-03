L’esploratore Alex Bellini al Ravenna Festival con la prima assoluta di Esploratori o geografi?
Al Ravenna Festival si tiene la prima assoluta di “Esploratori o geografi?”, spettacolo con l’esploratore e divulgatore ambientale. La performance combina storytelling, musica elettronica e grafica in tempo reale. La produzione presenta due punti di vista sulla comprensione del mondo, integrando elementi visivi e sonori. La rappresentazione coinvolge il pubblico in un percorso tra esplorazione e geografia, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sull’organizzazione.
Arriva a Ravenna la prima assoluta dello spettacolo che vede sul palco Alex Bellini, esploratore e divulgatore ambientale, dal titolo “Esploratori o Geografi? Due visioni per comprendere il mondo”, una performance che contamina storytelling, musica elettronica e grafica in tempo reale con il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Ravenna Festival 2026, omaggio a San Francesco con 'Nacque la mondo un sole
Notizie e thread social correlati
Al Cinema Masaccio la prima assoluta di “Corpi mutanti” di Walter BenciniAl Cinema Masaccio si è tenuta la prima assoluta del film “Corpi mutanti” di Walter Bencini.
Prima assoluta di Mister Money al Teatro PalladiumAl Teatro Palladium si tiene la prima assoluta di Mister Money, una commedia musicale contemporanea scritta dal compositore svizzero-armeno Haig...
Temi più discussi: Bellotti e Baie, il mappamondo sulla Lim; Ecco perché devi scegliere bene i solari che usi; Fenomeno celeste illumina il cielo: cittadini restano senza fiato.
L’ESPLORATORE ALEX BELLINI OSPITE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE PER IL PODCAST LIVE GECO Un incontro a tu per tu con uno degli esploratori e divulgatori ambientali più riconosciuti in Italia. Il prossimo 28 maggio, alle ore 17:00, l’Aul facebook
Alex Bellini: Ci aspetta una nuova rottaViaggiare mi ha insegnato che anche nelle imprese più solitarie la resilienza nasce dai legami che costruiamo. L’esploratore Alex Bellini sarà al G&B ... repubblica.it
L’esploratore Alex Bellini: Non sono pazzo, escludo soltanto il piano BL’immagine che non dimenticherò mai è lo sguardo di mio padre quando arrivai a Fortaleza. Mi confessò che, alla partenza da Genova, aveva pensato che non mi avrebbe rivisto mai più. Alex Bellini, 47 ... repubblica.it