Al Cinema Masaccio la prima assoluta di Corpi mutanti di Walter Bencini

Al Cinema Masaccio si è tenuta la prima assoluta del film “Corpi mutanti” di Walter Bencini. L’evento si è svolto nella giornata del 20 aprile 2026 e ha attirato un pubblico interessato alla nuova produzione cinematografica. La proiezione ha rappresentato il debutto ufficiale dell’opera, che sarà successivamente distribuita nelle sale. La serata ha visto la partecipazione di vari professionisti del settore e appassionati di cinema.

Arezzo, 20 aprile 2026 – A l Cinema Masaccio la prima assoluta di “ Corpi mutanti” di Walter Bencini. Nell’ambito della rassegna Masaccio d’Essai, giovedì 23 aprile al cinema Masaccio la proiezione del documentario sul corpo nel Novecento. Al termine l’incontro e il dibattito con il regista. Il Cinema Masaccio si prepara ad accogliere un appuntamento di grande rilievo culturale nell’ambito della rassegna “ Masaccio d’essai”. Giovedì 23 aprile, alle 21,15, sarà presentata in prima assoluta “Corpi mutanti”, il nuovo documentario scritto e diretto dal regista valdarnese Walter Bencini, che sarà presente in sala per incontrare il pubblico. Dopo l’anteprima sangiovannese, il film intraprenderà a partire dal mese di maggio un percorso nelle sale italiane, distribuito da Lo Scrittoio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al Cinema Masaccio la prima assoluta di “Corpi mutanti” di Walter Bencini Notizie correlate “Corpi mutanti”, il nuovo documentario di Walter Bencini in anteprima al Cinema Masaccio San GiovanniArezzo, 20 aprile 2026 – San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere la première assoluta di Corpi mutanti, il nuovo documentario scritto e... San Giovanni, première al teatro Masaccio per “Corpi mutanti” di Walter BenciniArezzo, 17 aprile 2026 – Sarà il teatro Masaccio a ospitare, il 23 aprile 2026 alle ore 21:15, la première assoluta di Corpi mutanti, il nuovo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Masaccio d’Essai, ad aprile il grande cinema d’autore a San Giovanni; CORPI MUTANTI - Anteprima a San Giovanni Valdarno; Corpi mutanti: viaggio nel Novecento, secolo in cui il corpo diventa terreno di controllo; Salute mentale, il Festival scopre il mondo del cinema e del teatro. Corpi mutanti, il nuovo documentario di Walter Bencini in anteprima al Cinema Masaccio San GiovanniAppuntamento giovedì prossimo alle ore 21,15. msn.com Masaccio d’Essai, ad aprile il grande cinema d’autore a San GiovanniArezzo, 14 aprile 2026 – Prosegue la programmazione di Masaccio d’Essai al Cinema Teatro Cinema Teatro Masaccio, che per il mese di aprile 2026 propone un ricco calendario di proiezioni dedicate al ... lanazione.it ' Cinema Teatro Masaccio Prossimi appuntamenti di Rocco Papaleo ore 21:30 ore 16:30 - 21:30 - - facebook.com facebook