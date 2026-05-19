Al Teatro Palladium si tiene la prima assoluta di Mister Money, una commedia musicale contemporanea scritta dal compositore svizzero-armeno Haig Vartan. L’evento segna il debutto ufficiale di questo spettacolo, che unisce elementi di musica e teatro in una produzione inedita. La rappresentazione si svolge in una sera di questa settimana e coinvolge un cast di attori e musicisti impegnati nella prima interpretazione pubblica dell’opera.

Cosa: Prima esecuzione assoluta di Mister Money, commedia musicale contemporanea del compositore svizzero-armeno Haig Vartan.. Dove e Quando: Teatro Palladium, Roma. Sabato 23 maggio (ore 20.30) e domenica 24 maggio (ore 18.00).. Perché: Un’opera divertente e brillante che recupera la tradizione dell’opera buffa per creare una feroce satira sociale, unendo influssi musicali italiani, francesi e armeni in una riflessione attualissima sul potere del denaro.. Il fascino dell’opera buffa in chiave contemporanea. La capitale italiana si prepara a ospitare nei prossimi giorni un evento musicale e teatrale di grande caratura e di portata squisitamente internazionale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Prima assoluta di Mister Money al Teatro Palladium

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