Lesioni del midollo spinale nuove speranze dai microrobot | la ricerca

Un microrobot fatto di cellule staminali e nanoparticelle potrebbe un giorno riparare il midollo spinale danneggiato. La ricerca dimostra che questa combinazione di materiali può favorire la rigenerazione dei tessuti spinali. Gli studi sono ancora in fase preliminare, ma i risultati indicano potenzialità per future terapie. Non ci sono ancora applicazioni cliniche, e la sperimentazione è ancora in corso.

Un microrobot composto da cellule staminali e nanoparticelle potrebbe un giorno aiutare a riparare il midollo spinale dopo una lesione. È il risultato di uno studio pubblicato su Nature Materials da un team dell’ETH di Zurigo, che ha testato con successo la tecnologia in modelli animali. Le lesioni del midollo spinale sono particolarmente difficili da trattare perché i neuroni danneggiati si rigenerano raramente e il tessuto cicatriziale ostacola la ricostruzione delle connessioni nervose. Per aggirare questi ostacoli, i ricercatori hanno sviluppato dei microrobot bioibridi, chiamati NPCbot, che uniscono cellule progenitrici neurali e nanoparticelle magnetoelettriche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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From Crisis To Capability: Why Specialized Rehab Matters For A Lifetime

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