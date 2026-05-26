Lesioni al midollo spinale | il litorale accoglie oltre 20 Paesi per il congresso Escif
Il congresso Escif si svolge sulla costa, con la partecipazione di oltre 20 Paesi, e durerà quattro giorni. La città lagunare ospita incontri e discussioni dedicate alle politiche sulla disabilità e alla riabilitazione, attirando professionisti e rappresentanti internazionali.
La città lagunare si prepara a diventare per 4 giorni la capitale europea delle politiche sulla disabilità e la riabilitazione. Da mercoledì 27 a sabato 30, il Florenz Open Air Resort di Lido degli Scacchi ospiterà il congresso annuale dell’Escif, dal titolo ‘Active aging of people with spinal. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Tg4 Medicina - Le lesioni al midollo spinale
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