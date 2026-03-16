Lesioni del midollo spinale recupero possibile anche negli anziani 

In Italia ogni anno vengono diagnosticati circa 2.500 nuovi casi di lesione del midollo spinale, causati da traumi, tumori, malattie degenerative della colonna vertebrale, patologie vascolari e infettive. La possibilità di recupero esiste anche negli anziani, con interventi e terapie specifiche che vengono applicate in questi casi. La gestione di queste lesioni coinvolge diversi specialisti e strutture sanitarie.

Ogni anno in Italia si registrano 2.500 nuovi casi di lesione del midollo spinale, provocate non solo da traumi ma anche da tumori, patologie degenerative della colonna vertebrale, malattie vascolari e infettive. È convinzione diffusa che, quando la lesione colpisce persone anziane, il recupero della forza muscolare e della sensibilità sia compromesso dall’età. Con due articoli pubblicati su Neurology, un team di ricercatori dell’ Università di Pavia e dell’Unità spinale dell’ Ircss Maugeri Pavia ha ribaltato l’opinione prevalente sul tema. Non è compromesso il recupero dopo la lesione: a essere penalizzata è la capacità di tradurre questo potenziale in autonomia nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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