L’era Vlahovic alla Juventus è finita | amore e odio gol e fischi 4 anni e mezzo dopo si apre ora un grande problema per i bianconeri – VIDEO di Marco Baridon

Da calcionews24.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo quattro anni e mezzo, l’attaccante serbo ha lasciato la Juventus. La sua avventura nel club si è conclusa, segnando un percorso caratterizzato da momenti di entusiasmo alternati a fischi. La decisione di separarsi apre un nuovo capitolo per i bianconeri, che devono ora affrontare le conseguenze di questa uscita. Un video ripercorre i momenti più significativi della sua esperienza nel club.

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Vlahovic chiude la sua era alla Juventus dopo 4 anni e mezzo: una storia di amore e odio quella del serbo coi bianconeri – VIDEO di Marco Baridon. La parabola di Dusan Vlahovic alla Juventus è giunta ai titoli di coda. Un rapporto vissuto costantemente sull’altalena delle emozioni, iniziato in un freddo mese di gennaio 2022 con immense aspettative e destinato a chiudersi con un doloroso addio a parametro zero. Dagli inizi da sogno al peso della maglia numero 9. Tutti ricordano il suo magico esordio contro il Verona: un morbido pallonetto, la corsa sfrenata verso la curva e il gesto delle dita portate alla testa e al cuore. Una favola calcistica che sembrava aver trovato la sua consacrazione immediata in Champions League, quando gli bastarono appena 32 secondi per far tremare la difesa del Villarreal. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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