Juve Sassuolo Marco Baridon a caldissimo | Due punti persi che pesano Ecco qual è stato il problema principale dei bianconeri – VIDEO

Dopo la partita tra Juventus e Sassuolo, Marco Baridon ha commentato la prestazione dei bianconeri, sottolineando che due punti sono stati persi e che questo risultato potrebbe incidere sulla classifica. Ha analizzato le cause principali della sconfitta, evidenziando quali aspetti hanno influenzato il rendimento della squadra nel match. La discussione si concentra sugli elementi chiave che hanno determinato l’esito dell’incontro.

Juve Sassuolo, l’analisi a caldo: Marco Baridon valuta i due punti persi e il vero problema emerso al termine dell’ultimo match. La Juventus si ritrova a dover fare i conti con l’esito della sfida di ieri sera all’Allianz Stadium. Il pareggio per 1-1 maturato contro il Sassuolo ha inevitabilmente frenato la rincorsa in classifica, lasciando una palpabile insoddisfazione nell’ambiente. Tutto il mondo bianconero si aspettava sicuramente un risultato pieno per consolidare le ambizioni europee. Raccogliendo le sensazioni a caldissimo subito dopo il fischio finale, Marco Baridon ha voluto condividere il proprio lucido pensiero. Il direttore di ha fornito una lettura puntuale di quanto accaduto, focalizzandosi sugli aspetti che non hanno funzionato a dovere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sassuolo, Marco Baridon a caldissimo: «Due punti persi che pesano. Ecco qual è stato il problema principale dei bianconeri» – VIDEO Articoli correlati Juventus, 14 gol subiti nelle ultime 5 partite: qual è il vero problema dei bianconeri? VIDEO di Marco Baridondi Redazione JuventusNews24 Juventus, 14 gol subiti nelle ultime 5 partite: qual è il vero problema dei bianconeri? L’analisi a cura del giornalista... Juve Pisa, Marco Baridon a caldissimo: «Le due mosse di Spalletti che hanno cambiato la partita» – VIDEOdi Redazione JuventusNews24Juve Pisa, Marco Baridon a caldissimo: «Le due mosse di Spalletti che hanno cambiato la partita». Sassuolo-Juventus, Spalletti torna sul rigore di David contro il Lecce | Serie A Una selezione di notizie su Juve Sassuolo Temi più discussi: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo: le parole; Juve Sassuolo LIVE | l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium le possibili scelte di formazione; Pagelle Juve Sassuolo: i voti ai protagonisti del match; Juve Sassuolo LIVE | squadre arrivate all’Allianz Stadium le scelte ufficiali. Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo, ecco a che ora parla il tecnico alla vigilia del matchConferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo, ecco a che ora parla il tecnico della Vecchia Signora alla vigilia del match La Juve si prepara a tornare in campo per la sfida contro il Sassuolo, un ap ... juventusnews24.com Conferenza stampa Conceicao post Juve Sassuolo: «Tante opportunità ma ci è mancato il secondo gol. La strada è lunga, siamo delusi»Conferenza stampa Conceicao post Juve Sassuolo: le sue dichiarazioni dopo il match della 30ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Francisco Conceicao ha parlato in conferenza st ... juventusnews24.com Le pagelle e i voti ai protagonisti di Juve Sassuolo. #juvesassuolo #pagelle #voti #juve #juventusnews24 facebook Juve, brutto pari col Sassuolo: il Como può scappare | I voti: Locatelli rigore horror (4,5) x.com