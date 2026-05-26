Alisson Juventus | perché è il portiere perfetto per i bianconeri I 3 motivi che lo riportano da Spalletti – VIDEO di Marco Baridon

Alisson torna a essere al centro delle discussioni di mercato. Secondo un video di Marco Baridon, il portiere brasiliano sarebbe ritenuto adatto alla Juventus per tre motivi principali. La sua esperienza internazionale, le capacità di parata e la stabilità mentale sono tra le caratteristiche che vengono evidenziate. Alisson, attualmente sotto contratto con il club di appartenenza, potrebbe rappresentare una scelta strategica per la squadra torinese. Nessuna ufficialità è stata comunicata finora.

Alisson Juventus: i 3 motivi per cui è il portiere perfetto per i bianconeri. Cosa c’è dietro il suo approdo a Torino – VIDEO di Marco Baridon. Portiere Juventus, la priorità del mercato bianconero è chiara e porta direttamente in Inghilterra. Il nome di Alisson Becker rappresenta molto più di una semplice e affascinante suggestione estiva: è il profilo tecnico e umano ideale per completare lo scacchiere di mister Luciano Spalletti. Analizziamo nel dettaglio i motivi per cui l’asso brasiliano cambierebbe il volto della squadra, delineando anche i possibili scenari per le gerarchie interne. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Sicurezza tra i pali: il necessario post Di Gregorio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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BOMBA JUVENTUS: FUMATA BIANCA VICINA, ECCO IL PRIMO COLPO SPALLETTI VUOLE GARANZIE

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Alisson Juventus, Spalletti punta il portiere brasiliano: la possibile offerta dei bianconeri e la volontà dell’estremo difensoreIl tecnico della squadra ha manifestato interesse per il portiere brasiliano, considerato tra le opzioni per rinforzare la rosa.

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Temi più discussi: Juve-Alisson, nuovi contatti. Il portiere vuole la Signora anche in caso di Europa League; Alisson più vicino alla Juventus, si lavora per chiudere: cifre e formula dell'operazione col Liverpool; Ciao Di Gregorio e Perin, Alisson con o senza Champions. E la Juve aspetta il ritorno…; Juventus, non solo Alisson: dal Liverpool può arrivare anche Robertson.

? #Spalletti sta pressando #Salah per portarlo alla #Juventus insieme ad #Alisson. Il colpo è difficile: il fallimento #UCL pesa, e l'Arabia offre milioni. Ma se l’egiziano sceglierà l'ambizione dopo il Mondiale, i bianconeri ci proveranno fino all'ultimo. @rep x.com

[Vinny O'Connor via Sky Sports News] Il portiere Alisson Becker, che è oggetto di interesse da parte della Juventus, dovrebbe rimanere un giocatore del Liverpool la prossima stagione. reddit

Calciomercato Juve, gli ultimi aggiornamenti su AlissonArrivano importanti aggiornamenti legati al futuro di Alisson. Nella giornata odierna, il Liverpool avrebbe comunicato al portiere brasiliano l’intenzione di proseguire insieme. juvenews.eu

Alisson va alla Juventus o resta al Liverpool? Com'è andata la stagione tra numeri top, infortuni e il dualismo con MamardashviliDopo otto stagioni e una bacheca piena, il brasiliano verso Torino: tra Mamardashvili, leadership e fine ciclo al Liverpool, la Juventus accelera. goal.com