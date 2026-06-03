Il Vaticano annuncia il cambio al vertice della Comunicazione, con l’uscita di Ruffini e l’ingresso di Maria Montserrat Alvarado. La nuova presidente, già a capo di Ewtn news, ha avuto uno scontro pubblico con il papa, che la criticò definendola “opera del demonio”.

Il Dicastero per la Comunicazione vaticana cambia volto e non solo quello. Ieri, infatti, papa Leone XIV ha nominato il nuovo prefetto del Dicastero per la Comunicazione: si tratta di Maria Montserrat Alvarado, attualmente Presidente e direttore operativo di Ewtn news. Nel 2021, infatti, papa Francesco parlando proprio di Ewtn usò parole non esattamente tenere. «C’è, ad esempio», fu l’esternazione del pontefice argentino, «una grande televisione cattolica che non esita a parlare continuamente male del Papa. Personalmente merito attacchi e insulti perché sono un peccatore, ma la Chiesa non li merita. Sono opera del diavolo. L’ho detto anche ad alcuni di loro». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Leone rompe un tabù di Bergoglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chiesa in bilico: l’eredità di Bergoglio e la sfida di Leone XIVA un anno dalla morte del Papa precedente, il mondo cattolico si trova a dover affrontare un cambiamento di leadership con l’ascesa di Leone XIV.

Leone "archivia" Bergoglio: dopo Giustizia e Ior tocca alla ComunicazioneRecentemente, un alto prelato ha deciso di chiudere un capitolo relativo a figure di rilievo all’interno della Chiesa, concentrandosi su altre aree...

Argomenti più discussi: Leone rompe un tabù di Bergoglio; Leone XIV rompe un tabù: i popoli hanno il diritto di conservare la propria identità; Basta welfare, ora bisogna allearsi con Trump: chi l'ha detto?; Frosinone nella storia: Ghedjemis al Mondiale è un primato assoluto per il club giallazzurro.