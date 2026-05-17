Recentemente, un alto prelato ha deciso di chiudere un capitolo relativo a figure di rilievo all’interno della Chiesa, concentrandosi su altre aree istituzionali. A San Pietro si è assistito a un cambio di direzione, con un atteggiamento più disteso nei confronti di alcuni aspetti della comunicazione e delle istituzioni finanziarie della Chiesa. Questa svolta sembra segnare la fine di un’epoca caratterizzata da tensioni e controversie, aprendo una fase di maggiore attenzione alle questioni proprie dell’organismo religioso.

A San Pietro il vento è cambiato: Leone XIV sta celebrando il De profundis del bergoglismo. Sarà la provenienza dalla Windy City, Chicago, ma la stagione prevostiana sta spazzando via, senza rumore, le nubi argentine addensatesi negli ultimi anni sulla Chiesa. Prevost ha iniziato dalla giustizia, lasciando trionfare il diritto e i principi basilari dell'ordinamento canonico, rallentando così la deriva giustizialista incarnata dal processo Becciu-Mincione, gestito da Diddi, avallato dal Tribunale guidato da Pignatone, e con la Gendarmeria trasformata in braccio operativo. Poi è passato alla finanza. Ora tocca alla comunicazione. Ed è proprio su questo terreno che Leone XIV sta mostrando tutta la sua prudenza, quell'aurigia virtutum che nella tradizione cristiana guida tutte le altre virtù. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Leone "archivia" Bergoglio: dopo Giustizia e Ior tocca alla Comunicazione

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