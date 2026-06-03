Bologna, 3 giugno 2026 – Leo ora è un piccolo angelo guerriero. “È nato con gli occhi pieni di luce, ma la felicità l’ha conosciuta per poco”. Ha combattuto un calvario lungo nove mesi, poi il suo corpicino afflitto da una rara malattia genetica non ce l’ha fatta. Mamma Jessica Pasetti, 28 anni, desidera che altri bimbi e altre famiglie possano avere la concreta possibilità di una vita normale: affetto, giochi, scuola e compleanni festeggiati. Il 18 maggio, quando Leonardo avrebbe compiuto un anno, la giovane ha lanciato su GoFundMe la raccolta ‘In memoria di Leonardo: diamo un futuro ai bambini con TK2d’, che ieri era a 10.695 euro. Per Jessica è un modo per trasformare il dolore più terribile e il lutto più assurdo in un gesto concreto per altri bambini e per la ricerca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Leonardo ora è un angelo, ma insieme possiamo aiutare la ricerca”. Una raccolta fondi in memoria del piccolo

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Abandonó a su esposa en el campo pero ella regresó para ser exitosa

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