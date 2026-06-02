Morte di Daniele Santoriello | avviata una raccolta fondi on-line per aiutare la famiglia del 35enne

Da salernotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata avviata una raccolta fondi online per sostenere la famiglia di Daniele Santoriello, un uomo di 35 anni deceduto recentemente. Santoriello era conosciuto come personal trainer e appassionato di vari hobby. La campagna di solidarietà mira a raccogliere fondi per le spese legate alla perdita. La notizia ha suscitato un interesse diffuso tra amici, conoscenti e la comunità che lo aveva incontrato attraverso il suo lavoro e le sue passioni.

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Siamo in tanti ad aver conosciuto Daniele Santoriello, chi attraverso la sua attività di personal trainer in palestra chi attraverso le sue passioni e i suoi hobby. Purtroppo come è tristemente noto, Daniele da qualche giorno non c’è più, a 35 anni improvvisamente ci lascia. Tutti noi, ora. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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