Morte di Daniele Santoriello | avviata una raccolta fondi on-line per aiutare la famiglia del 35enne
È stata avviata una raccolta fondi online per sostenere la famiglia di Daniele Santoriello, un uomo di 35 anni deceduto recentemente. Santoriello era conosciuto come personal trainer e appassionato di vari hobby. La campagna di solidarietà mira a raccogliere fondi per le spese legate alla perdita. La notizia ha suscitato un interesse diffuso tra amici, conoscenti e la comunità che lo aveva incontrato attraverso il suo lavoro e le sue passioni.
Siamo in tanti ad aver conosciuto Daniele Santoriello, chi attraverso la sua attività di personal trainer in palestra chi attraverso le sue passioni e i suoi hobby. Purtroppo come è tristemente noto, Daniele da qualche giorno non c’è più, a 35 anni improvvisamente ci lascia. Tutti noi, ora. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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