Morte di Daniele Santoriello | avviata una raccolta fondi on-line per aiutare la famiglia del 35enne

Notizia in breve

È stata avviata una raccolta fondi online per sostenere la famiglia di Daniele Santoriello, un uomo di 35 anni deceduto recentemente. Santoriello era conosciuto come personal trainer e appassionato di vari hobby. La campagna di solidarietà mira a raccogliere fondi per le spese legate alla perdita. La notizia ha suscitato un interesse diffuso tra amici, conoscenti e la comunità che lo aveva incontrato attraverso il suo lavoro e le sue passioni.