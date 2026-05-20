Leonardo scomparso a Parma a pochi mesi per una rara malattia | una raccolta fondi per la ricerca
A Parma, una famiglia ha avviato una campagna di raccolta fondi su GoFundMe per il figlio scomparso a pochi mesi dalla nascita a causa di una malattia metabolica mitocondriale molto rara. La madre ha spiegato che l’obiettivo è trasformare il dolore in un aiuto concreto per la ricerca. La richiesta di sostegno ha coinvolto persone interessate a contribuire alla lotta contro questa patologia, che ha colpito il bambino in modo improvviso e fatale.
“Vogliamo trasformare il nostro dolore in speranza concreta”. La mamma del piccolo Leonardo, scomparso a pochi mesi per una malattia metabolica mitocondriale molto rara, ha lanciato, da Parma, una raccolta su GoFundMe.I proventi andranno al progetto di ricerca "Sviluppo di un nuovo metodo per la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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