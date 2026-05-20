Leonardo scomparso a Parma a pochi mesi per una rara malattia | una raccolta fondi per la ricerca

A Parma, una famiglia ha avviato una campagna di raccolta fondi su GoFundMe per il figlio scomparso a pochi mesi dalla nascita a causa di una malattia metabolica mitocondriale molto rara. La madre ha spiegato che l’obiettivo è trasformare il dolore in un aiuto concreto per la ricerca. La richiesta di sostegno ha coinvolto persone interessate a contribuire alla lotta contro questa patologia, che ha colpito il bambino in modo improvviso e fatale.

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