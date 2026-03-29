Le pagelle di Leo Turrini | Antonelli 10 e lode 10 Minardi 9 Piastri e Leclerc nel Gp in Giappone

Nel Gran Premio del Giappone, Kimi Antonelli ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva dopo quella in Cina, salendo sul podio a Suzuka e portando la Mercedes in testa al campionato mondiale. Le pagelle di Leo Turrini assegnano a Antonelli il massimo dei voti, 10 e lode, mentre i commenti evidenziano i risultati di altri piloti come Minardi, Piastri e Leclerc.

Roma, 29 marzo 2026 – Grande trionfo di Kimi Antonelli al Gran Premio del Giappone: dopo la vittoria in Cina, il pilota bolognese conquista il podio a Susuka e porta la Mercedes in testa al Mondiale. 10 e lode ANTONELLI. Un kimono per Kimi! Il nuovo imperatore del Giappone viene da Bologna. È lui il nuovo Samurai della velocità. Sbaglia allo start, poi però si riscatta con una prestazione clamorosa, scandita da giri veloci uno dopo l’altro. E’ meritatamente in testa al campionato e sta riscrivendo la storia. Serviranno ancora calma e pazienza, ma indiscutibilmente il futuro appartiene al nostro Harry Potter. 10 MINARD I. L’ex costruttore di Faenza è stato tra i primi a credere nel talento di Antonelli, sin da quando Kimi era ancora un bambino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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