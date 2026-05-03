kimi antonelli la favola continua le pagelle di leo turrini

Kimi Antonelli prosegue il suo cammino nel mondo delle competizioni motoristiche, mentre le pagelle di Leo Turrini evidenziano i risultati di alcuni protagonisti recenti. Tra i nomi menzionati, spicca Zanardi, valutato con il massimo punteggio, e si fa riferimento anche a un pilota di nome Alex, che avrebbe desiderato ottenere successi in Formula 1 durante la sua prima carriera. Questi dettagli sono stati raccolti in un articolo dedicato alle performance recenti e alle valutazioni di alcuni atleti.

10 e lode ZANARDI. Nella sua prima vita, ad Alex sarebbe piaciuto tantissimo riuscire a trionfare in Formula 1. Non maturarono mai le condizioni per vederlo vincere sotto la bandiera scacchi di un gran premio. Eppure, non c’è dubbio che anche l’esempio della sua passione abbia contribuito ad alimentare la crescita di un personaggio come il suo conterraneo Kimi Antonelli. Perché seminare bene, alla fine, porta sempre frutto. 10 ANTONELLI. La favola continua. Siamo alla terza vittoria consecutiva. Gli esperti statistica raccontano che l’ultimo italiano a riuscire nell’impresa era stato Ascari, negli anni 50 del secolo scorso. Ma, al di là dei numeri, qui siamo in presenza di una esplosione straordinaria di un talento purissimo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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