Quest’estate il mondo del calcio si prepara a un nuovo giro di panchine, con alcuni allenatori che sembrano destinati a rimanere al loro posto e altri pronti a cambiare squadra. Tra i nomi più discussi ci sono quelli di tecnici di grande esperienza, ma solamente due hanno ufficialmente confermato la permanenza: uno ha appena conquistato uno scudetto e una coppa nazionale, mentre l’altro ha vinto un confronto interno alla società. Gli altri nomi sono al centro di voci e indiscrezioni, senza ancora conferme ufficiali.

Nella lista degli allenatori certi di rimanere sulla stessa panchina anche nella prossima stagione ci sono solo due nomi: Cristian Chivu, fresco di scudetto e Coppa Italia con l’Inter, e Gian Piero Gasperini, uscito vincitore dallo scontro istituzionale tutto interno a Trigoria con Claudio Ranieri. Nessun altro. Il valzer delle panchine che scatta alla fine di questo campionato è così ampio e profondo da far immaginare di poter coinvolgere 7-8 tecnici delle squadre della parte sinistra della classifica e non necessariamente per risultati e obiettivi mancati. E’ il caso, ad esempio, di Cesc Fabregas che ha raggiunto una storica qualificazione europea con il Como, ha detto che resterà a portare avanti il suo lavoro in riva al Lario ma così come accaduto nella scorsa primavera sarà oggetto delle attenzioni di tante big in giro per l’Europa. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Conte, Allegri, Spalletti e Sarri: tutte le pedine del valzer delle panchine

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No, Spalletti non si aspettava tutte queste difficoltà ed è evidente dalle sue dichiarazioni

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