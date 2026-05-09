Le panchine di Serie A potrebbero essere al centro dell’attenzione durante l’estate, con alcuni allenatori sotto pressione. Le strategie delle squadre e i risultati recenti hanno portato a discussioni sulla stabilità dei tecnici, creando un clima di incertezza sui loro eventuali cambiamenti. La stagione si avvia verso la conclusione e le decisioni riguardanti i rinnovi o le sostituzioni sembrano essere sempre più vicine.

Le panchine di Serie A possono diventare uno dei grandi temi della prossima estate. Diversi incastri sono ancora da definire. E i nomi di Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano restano al centro delle valutazioni. A fare il punto è stato Niccolò Ceccarini, direttore di TuttoMercatoWeb.com, nel suo editoriale. Il giornalista ha spiegato come il futuro di Conte e Allegri possa innescare un effetto domino importante. “Conte e Allegri potrebbero creare un giro molto interessante. Se il primo dovesse andare via ci sarebbe la possibilità anche di un suggestivo ritorno, quello di Sarri. Nonostante altri due anni di legame con la Lazio l’opportunità di un addio resta alta.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte, Allegri e Sarri: panchine Serie A in bilico

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Da Allegri all’effetto domino Conte-Sarri: cosa cambierà sulle panchine di Serie A?Nell'ultima puntata di Blitz, il nostro podcast dedicato al calciomercato, Fabiana Della Valle, Marco Guidi e Matteo Brega propongono un focus su...

Atalanta-Milan, panchine in bilico: Allegri e Palladino si giocano il futuroIl pareggio a reti bianche tra l'Atalanta di Raffaele Palladino e il Genoa di Daniele De Rossi ha lasciato l'amaro in bocca all'ambiente bergamasco.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Da Allegri all’effetto domino Conte-Sarri: cosa cambierà sulle panchine di Serie A?; Napoli, apertura totale di Sarri: si avvicina l'incontro Conte-De Laurentiis, il domino panchine può coinvolgere anche Allegri, Italiano e Palladino; Napoli, si decide il futuro di Conte: dall’incontro con De Laurentiis all’ombra di Sarri; Ode a Sarri che ha portato in alto la Lazio nonostante una stagione da incubo.

I destini di Allegri, Conte, Italiano e Sarri sono incredibilmente legati: tra clamorose sorprese e futuri inattesi, questi nomi decideranno il valzer delle panchineIl Napoli prepara i giorni del giudizio, ovvero quelli dell'incontro decisivo tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Dopo che le parti si saranno. tuttomercatoweb.com

Ceccarini: Conte e Allegri giro interessante. Sarri-Napoli? C'è una data da aspettareNiccolò Ceccarini, direttore di TMW, nel corso del suo editoriale ha fatto il punto anche sulla possibile girandola di allenatori in Serie A e non solo. Restano in bilico, infatti, due allenatori tra ... msn.com

Retroscena Conte e lo sfogo a Bologna, Il Mattino: “Idea dimissioni l’aveva sfiorato…” x.com

Conte 2026/27: Sì o No reddit