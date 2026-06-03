Un maxi impianto eolico dedicato a una comunità energetica è stato finanziato da Banco BPM a favore di una società. L’investimento riguarda un progetto nel settore delle energie rinnovabili e delle comunità energetiche in Italia. La società ha ottenuto un finanziamento per sviluppare l’impianto, che si trova in provincia di Prato. L’operazione rappresenta un passo importante nel settore delle energie pulite nel paese.

Importante operazione nel settore delle energie rinnovabili e delle Comunità Energetiche in Italia. Banco BPM ha perfezionato un finanziamento a favore della società Cubica S.r.l., appartenente al gruppo industriale guidato dai due soci pratesi Francesco Bellucci e Giuseppe De Luca, per la realizzazione di un impianto eolico da 1 MW nel Comune di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. I due imprenditori pratesi consolidano la propria presenza nel panorama nazionale della transizione energetica attraverso un progetto destinato ad alimentare in via esclusiva la Comunità Energetica Rinnovabile Cermar, destinata a diventare un punto di riferimento nel settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’energia parla pratese. Maxi impianto eolico per Comunità energetica

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