Maxi impianto fotovoltaico ad Altavilla Silentina | energia per una città e milioni sul territorio

È stato inaugurato un grande impianto fotovoltaico nel comune di Altavilla Silentina, destinato a fornire energia a tutta la città e a una vasta area circostante. Il progetto, di rilevante dimensione, mira a produrre una significativa quantità di energia rinnovabile e ad investire milioni di euro sul territorio. La realizzazione di questa infrastruttura rappresenta un passo importante nel settore delle energie sostenibili per la zona.

Impianto fotovoltaico Altavilla Silentina: cosa cambia per energia e territorio?. Un progetto strategico, destinato a cambiare il volto energetico di un intero territorio. La Regione Campania ha autorizzato ad Altavilla Silentina, in provincia di Salerno, la realizzazione di uno dei più grandi impianti fotovoltaici d’Italia. Una struttura capace di produrre circa 92.000 MWh di energia all’anno, equivalenti al fabbisogno di una città come Eboli. Un dato che, da solo, racconta la portata dell’intervento: non solo un impianto, ma un tassello concreto nella transizione energetica. Perché questo impianto è strategico per la Campania?. Il contesto è chiaro: l’energia è diventata una questione centrale, tra costi, approvvigionamenti e sostenibilità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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