Energia pulita Il maxi impianto diventa realtà

È stato installato un maxi impianto fotovoltaico sul tetto del Polo sociosanitario situato in via Lecco, nel centro della Comunità energetica di Agrate. I pannelli sono stati posizionati con l’obiettivo di rendere più sostenibili i consumi energetici e ridurre i costi, contribuendo a un utilizzo più pulito dell’energia. L’intervento rappresenta un passo concreto verso l’uso di fonti rinnovabili nella zona.

Pannelli sul tetto del Polo sociosanitario in via Lecco, il cuore della Comunità energetica di Agrate, "incaricata di rendere più ‘verdi’ i consumi, attenuando, per quanto possibile, il disagio economico". Lavori agli sgoccioli per l’impianto da 200 Kw che entrerà in funzione a breve. "Sarà il punto principale di produzione di energia elettrica condivisa sul territorio", dice Flavio Baccini, presidente di Assab, l’azienda speciale controllata dal Comune capofila del progetto lanciato a fine 2024. Un piano che coinvolge cittadini, imprese e commercianti in un modello condiviso capace di ridurre i costi in bolletta e l’impatto ambientale.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Energia pulita. Il maxi impianto diventa realtà Articoli correlati I reflui bufalini diventano energia pulita e fertilizzanti naturali: si punta a un impianto a biometano a CapaccioLa società: “Una risposta concreta all’emergenza reflui nella Piana del Sele e un modello di economia circolare per il territorio” Riflettori puntati... L’impianto di idrogeno verde diventa realtà: "Pronto a giugno, il più grande del centro Italia"Presidente Giovanni Gasparini, come procedono i lavori per l’impianto di produzione dell’idrogeno verde nell’area dell’ex Montedison? "Siamo a una... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Energia pulita, maxi investimento da 507 milioni: nasce uno dei più grandi poli solari con batterie in Italia; Idrogeno green, Ue promuove l’Italia: piano da 6 miliardi per trasporti e industria; Questo materiale crea elettricità dalle vibrazioni: è più green; AGRO FOTOVOLTAICO Maxi impianto agro-fotovoltaico: scattano gli espropri, decine di terreni coinvolti. Energia pulita, maxi investimento da 507 milioni: nasce uno dei più grandi poli solari con batterie in ItaliaCirca 200 impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo diffusi sul territorio: elettricità per 160 mila famiglie e quasi 3 milioni di tonnellate di CO? in meno ... today.it Melpignano guarda al futuro! Cosa significa far parte di una Comunità di Autoconsumo Significa produrre, consumare e condividere energia pulita, riducendo i costi e aiutando l’ambiente. Ti aspettiamo per l’incontro pubblico dedicato al progetto della - facebook.com facebook > prezzi del petrolio & incertezza rendono la transizione verso l'energia pulita necessaria. serie di iniziative per stimolare gli investimenti nell'energia pulita, rafforzare l'indipendenza energetica dell' e contribuire a x.com