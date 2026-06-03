Legno carta e zirudelle | a Palazzo Romagnoli rivive l' arte di Edmondo Valpiani

Notizia in breve

Giovedì 4 giugno alle 18 si terrà a Forlì, nella Biblioteca di Palazzo Romagnoli, la presentazione di un volume dedicato all’arte di Edmondo Valpiani. Il libro, intitolato “Di legno, carta ed altre storie”, raccoglie opere e racconti legati a materiali come il legno, la carta e le zirudelle. L’evento si svolge nei locali della biblioteca in via Albicini 12. La presentazione è aperta al pubblico.