Legno carta e zirudelle | a Palazzo Romagnoli rivive l' arte di Edmondo Valpiani
Giovedì 4 giugno alle 18 si terrà a Forlì, nella Biblioteca di Palazzo Romagnoli, la presentazione di un volume dedicato all’arte di Edmondo Valpiani. Il libro, intitolato “Di legno, carta ed altre storie”, raccoglie opere e racconti legati a materiali come il legno, la carta e le zirudelle. L’evento si svolge nei locali della biblioteca in via Albicini 12. La presentazione è aperta al pubblico.
Giovedì 4 giugno, alle 18, i locali della Biblioteca comunale di Forlì a Palazzo Romagnoli (via Albicini 12) ospiteranno la presentazione di un volume speciale: “Di legno, carta ed altre storie. Memorie di un poeta Marangone”. L'incontro vedrà l'autore, Alessandro (Ando) Fabbri, dialogare e farsi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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