Lunedì 6 aprile alle 11:00 si terrà una visita guidata presso Palazzo Rangoni, situato nel borgo di Castelvetro. L'evento permette di esplorare lo stile e l’architettura risalenti al XVI secolo, offrendo un'occasione per conoscere meglio questo edificio storico. La visita è aperta a chi desidera approfondire la conoscenza del patrimonio locale.

Appuntamento Lunedì 6 Aprile con una visita guidata alle ore 11.00, alla scoperta di Palazzo Rangoni, a Castelvetro. Le porte di questo straordinario monumento storico riaprono in una serie di appuntamenti con la bellezza del Rinascimento. Palazzo Rangoni è situato nel cuore dell'antico borgo di Castelvetro di Modena, un imponente atrio ed uno scalone che porta al piano superiore dove si possono ancora ammirare soffitti e pareti finemente decorati.È necessario presentarsi con 15 minuti di anticipo per espletare tutte le procedure di accesso.Il costo è di 7 euro a persona, gratuito fino a 12 anni compresi.È obbligatorio l'acquisto dei biglietti su www. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Alla scoperta di Palazzo Rangoni, lo splendore del Cinquecento rivive nel borgo

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