Un anno di biblioteca Saffi a Palazzo Romagnoli al ritmo di 50 mila prestiti Ma anche laboratori mostre e didattica
La biblioteca comunale Aurelio Saffi celebra il suo primo anno di attività nella sede di Palazzo Romagnoli, situata in Via Cesare Albicini 12. Nel corso dell’ultimo anno, sono stati effettuati circa 50 mila prestiti, accompagnati da numerosi laboratori, mostre e iniziative didattiche. Per festeggiare l’anniversario, sono previsti tre giorni di eventi dedicati agli utenti e alla comunità locale. La struttura continua a offrire spazi di studio e cultura per cittadini di tutte le età.
La biblioteca comunale Aurelio Saffi si appresta a vivere tre giorni di grandi festeggiamenti in occasione del suo primo anniversario all'interno della prestigiosa sede di Palazzo Romagnoli, situata in Via Cesare Albicini 12. Giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 maggio si celebrerà un anno intenso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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