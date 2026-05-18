Un anno di biblioteca Saffi a Palazzo Romagnoli al ritmo di 50 mila prestiti Ma anche laboratori mostre e didattica

La biblioteca comunale Aurelio Saffi celebra il suo primo anno di attività nella sede di Palazzo Romagnoli, situata in Via Cesare Albicini 12. Nel corso dell’ultimo anno, sono stati effettuati circa 50 mila prestiti, accompagnati da numerosi laboratori, mostre e iniziative didattiche. Per festeggiare l’anniversario, sono previsti tre giorni di eventi dedicati agli utenti e alla comunità locale. La struttura continua a offrire spazi di studio e cultura per cittadini di tutte le età.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui